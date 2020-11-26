Известная украинская телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбола", показала себя на тренировке

На фото красотка позирует в красных лосинах и белых кроссовках, а образ дополнила узеньким топом. Звезда сидит на одном из тренажеров в спортзале, где продолжает усердно следить за своей фигурой. Волосы у Лободы были распущены, а ножки Александра расставила для снимка. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как заставить себя в такую погоду прийти на спортивные занятия? Все просто. Надеть купальник или летние плавки и посмотреть на себя в зеркало. А еще представить, что у меня в кармане билет к морю. На меня это действует. А что мотивирует вас?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Думаешь, море любит нас только худыми?", "Все на высшем уровне", "Просто это приносит удовольствие", "Спорт - это хорошо, вы большая молодец и очень красивая", "Это должно войти в привычку как почистить зубы) мы же не спрашиваем себя должен ли я идти чистить зубы))", "Аппетитные крылышки у тебя".

Сообщалось, что украинская телеведущая Александра Лобода показала себя в горячем образе и рассказала про авто.

На фото красотка позировала в косухе и платье в горошек, а образ дополнила белыми кроссовками. Лобода оставила волосы распущенными, соблазнительно выгинаясь на внедорожнике.

Напомним, аппетитная экс-ведущая "ПроФутбола" задрала юбочку, похвалившись стройными ножками

Также Politeeka писала, что соблазнительная экс-ведущая "ПроФутбола" пошалила на кровати, приспустив рубашку

А еще Politeka сообщала, что экс-ведущая "ПроФутбола" в узком топе впечатлила новыми развлечениями на диване



