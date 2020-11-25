Погода в Україні в перший місяць зими "подарує" громадянам сніг і нову хвилю похолодання
Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі синоптиків.
Так, у грудні середньомісячна температура повітря буде від трьох морозу до двох градусів тепла. На території анексованого Криму показник буде в районі чотирьох за Цельсієм.
«У грудні вірогідні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг - тумани й ожеледь», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що абсолютний максимум в грудні становить 10-18 градусів за Цельсієм, а абсолютний мінімум до -37 градуса морозу. Середньомісячна кількість опадів в районі 33-67 мм, а на Закарпатті близько 62-142 мм.
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У цьому грудні очікується 32-82 мм опадів, а на території Закарпаття близько 108-132 мм.
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"Також значно підвищеним температурним режимом проти норми: на два-чотири градуси вона буде вищою, ніж, наприклад, 30 років тому. А також нестійким сніговим покривом. Звичайно, морози й похолодання будуть, але короткочасними, хоча досить жорсткими", - повідомив синоптик.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.