Стало известно о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны

По данным СМИ, аргентинский спортсмен, который еще при жизни успел войти в историю футбола, скончался в среду, 25 ноября. Ему было 60 лет.

Точная причина смерти футболиста не раскрывается, однако не так давно его госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Тогда футболист перенес операцию на мозге из-за субдуральной гематомы. Две недели назад его выписали из больницы.

Газета Clarin передает, что Марадона скончался у себя дома в районе Сан-Андрес. Утром он перенес остановку сердца. К его дому прибыли скорые, однако врачам так и не удалось спасти футболиста.