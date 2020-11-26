Погода в Україні 26 листопада проявить чудеса настрою, замість мокрих дощів людей накриє невелике потепління

Як повідомляє Politeka, таким є прогноз фахівців.

На західній частині України очікується потепління до 3-9 градусів зі знаком «плюс», правда вночі стовпчик термометра опуститься до показника «мінус»: від -1 до -5 морозу. Очікується локальне прояснення.

Громадянам, які проживають на північній частині країни, варто очікувати від 5 до 7 за Цельсієм. Після заходу сонця повітря охолоне до 1-4 тепла. Дощів очікувати не варто.

Киянам і в передмісті сьогодні листопад обрадує комфортними 5-7 градусами тепла. Ближче до ночі ситуація зміниться: від 1 до 4 за Цельсієм і без дощів.

Невелика хмарність буде в центральній частині України. Синоптики говорять про 5-8 тепла, але небо затягнуть Хмари. Очікувати на сонці не доведеться.

Аналогічна погода буде і на південній частині країни, де повітря прогріється до 5-9 за Цельсієм. Вночі "мінусів" не передбачається: стовпчик термометра опуститься лише до 1-3 градусів тепла.

Прохолодніше всього буде на східній частині України. Тут прогнозують лише до 4 тепла вдень. Вночі ж похолодає аж до -3 морозу.

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