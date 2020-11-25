Які нововведення підготували в Міністерстві

Українці тепер по-новому викликатимуть швидку допомогу

Про це під час сьогоднішнього брифінгу розповів голова МОЗ Максим Степанов.

Так, міністр анонсував введення нового способу виклику карети швидкої допомоги для заражених китайським вірусом.

Цей сервіс, як запевняє Максим Степанов, запрацює вже з завтрашнього дня, з 26 листопада.

"З завтрашнього дня ми запускаємо в тестовому режимі, потім перейдемо на постійну основу, таку функцію, щоб людина могла замовити виклик мобільної бригади в контакт-центрі", - попередив глава МОЗ.

Раніше ми розповідали, що українцям виплачуватимуть допомогу на карантині.

За словами Володимира Зеленського, підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, і звільненим найманим працівникам виплатять по 8000 гривень.

Тепер все залежить від Верховної Ради, яка має затвердити відповідні законопроекти.

Також ми попереджали, що в Україні можуть ввести тотальний карантин. За словами лікаря Марини Маменко, Україна потребує локдауна на 14-21 день, щоб розвантажити лікарні, які переповнені зараженими.

Оскільки карантин вихідного дня не покращує ситуацію, влада повинна якнайшвидше вводити тотальний карантин і зупиняти навіть громадський транспорт.

У той же самий час, треба буде мобілізувати громадський транспорт для перевезення тих людей, які змушені будуть працювати в лікарнях, аптеках і продуктових магазинах.

Нагадавши, епідеміолог благав про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що захворюваність китайським вірусом в Україні піде на спад, лікар назвала терміни.