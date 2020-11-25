Украинцы теперь по-новому будут вызывать скорую помощь

Об этом во время сегодняшнего брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Так, министр анонсировал введение нового способа вызова кареты скорой помощи для зараженных китайским вирусом.

Этот сервис, как уверяет Максим Степанов, заработает уже с завтрашнего дня, с 26 ноября.

"С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, потом перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы человек мог заказать вызов мобильной бригады в контакт-центре", - предупредил глава Минздрава.

Ранее мы рассказывали, что украинцам будут выплачивать пособие на карантине.

По словам Владимира Зеленского, предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, и уволенным наемным работникам выплатят по 8000 гривен.

Теперь все зависит от Верховной Рады, которая должна утвердить соответствующие законопроекты.

Также мы предупреждали, что в Украине могут ввести тотальный карантин. По словам врача Марины Маменко, Украина нуждается в локдауне на 14-21 день, чтобы разгрузить больницы, которые переполнены зараженными.

Поскольку карантин выходного дня не улучшает ситуацию, власти должны как можно быстрее вводить тотальный карантин и останавливать даже общественный транспорт.

В то же самое время, надо будет мобилизовать общественный транспорт для перевозки тех людей, которые вынуждены будут работать в больницах, аптеках и продуктовых магазинах.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.