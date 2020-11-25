Американська фітнес-модель Соммер Рей показала принади в яскравій білизні в квіточку
Молода спортсменка звикла показувати підтягнуте тіло у всій красі і балувати шанувальників новими образами в спортивних костюмах власного дизайну або незвично-яскравих бікіні.
Так як дівчина відкрила свій магазин для фітнес-красунь, вона сама показує більшість нових моделей під час примірки і не соромиться при цьому показувати справжню себе без обробок і фотошопу.
Соммер також часто демонструє пікантну білизну вдома, що видно на одному з її Селфі, опублікованих в соціальній мережі Instagram на фан-акаунті Рей. На фото видно, що дівчина володіє пишними формами і дуже цим пишається. Більшість її кадрів зроблені саме зі спини, так як Соммер вважає своєю гордістю підкачані форми «як у Кім».
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Дівчина позувала в кольоровому міні-бікіні і радісно посміхалася перед дзеркалом, показуючи засмаглу фігуру.
Ось що пишуть в мережі:
"Так ідеально 🔥; Соммер !!!! ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ Чудово😍; це складніше, ніж очікувалося; Вау, це божевілля, lmk, Коли падають тільки фанати, які борються вашою красою; ти приголомшлива! 🌺 🧡 ; Будь ласка, продовжуйте; Всі тобі просто заздрять BBY💪 🏼 💪 🏼 🔥 🍑; перший клас🧡 😍; ви можете зупинитися, будь ласка; омг Соммер, ти буквально Королева; Святий Вид😍».
Раніше ми писали, що Соммер народилася в сім'ї бодібілдерів і з дитинства знала, як надати своїм формам потрібного рельєфу. Красуня вже з 15 років проводила час в спортзалі під керівництвом своїх батьків.
Вже з 16 років модель стала виступати у фітнес - бікіні американської Федерації NPC.
Завдяки своїй шикарній фігурі красуня завоювала величезну популярність. Зараз на її Instagram підписані 25,5 мільйонів чоловік.
Красуня в цей раз вирішила згадати свій давній образ, зробивши репост в сторіс.
На знімках Соммер позувала в червоній мереживній маєчці з глибоким декольте. Під настільки відвертим вбранням не було білизни. Майка обтягнула досконалі форми Рей. Красиві ланцюжки прикрашали декольте знаменитості. Вона посміхалася, заховавши руки в кишені синіх джинс.
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