Відома модель Кайлі Дженнер похвалилася розкішним видом біля басейну
На фото Кайлі позує в зеленому топі. Іншого одягу на красуні не було видно, дівчина стояла занадто близько до камери. Дженнер без сорому хвалилася пишними грудьми, яка прямо випирала з топа. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
У ролику було також безліч інших образів Кайлі. Дівчина здалася в різних нарядах, які використовувала останнім часом.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Я люблю тебе, моя любов", "мені подобаються твої правки"," вона володіє мною", "талановита і знакова"," як ти знімаєш ці відео, боже"," так, будь ласка"," чудова пишність"," Ти одна","ти спокуслива чортівка".
Повідомлялося, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами разом зі своєю подружкою.
Варто відзначити, що архівний знімок зірка розмістила у своєму сторіс. Обидві знаменитості вбралися в обтягуючі напівпрозорі сукні різних кольорів. Тканина була тонкою, тому можна було розглянути пружні сідниці обох красунь: "Ох, і безсоромниці".
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