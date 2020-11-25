Українські підприємці почали отримувати від Державної податкової служби акти про нарахування штрафів за період, що перевищує строк позовної давності

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ubr.ua.

Бізнесмени повідомили про штрафи в соціальних мережах.

Так, у соцмережі підприємці заявляють, в Україні розпочалося "полювання" на ФОПів.

"Мабуть, з наповненням бюджету зовсім біда. Прийшов акт з податкової зі штрафами за період, що перевищує строк позовної давності. Причому не тільки мені. Обійдетеся. Зараз масово на ФОПів полювання, на сім'ю три таких акти прийшли. І у всіх є за період понад термін позовної давності. А в одному навіть штрафи є за період карантину, що як би не можна ", - розповів підприємець з Полтави Ігор Петриченко.

За словами інших підприємців, подібні листи від податкової приходять не тільки на ФОПи, але і на "товки".

Слід зазначити, що термін позовної давності в Україні з таких порушень становить три роки.

Дану ситуацію прокоментував адвокат Ростислав Кравець, голова адвокатського об'єднання "Кравець і партнери". Він зазначив, що є два варіанти вирішення такої проблеми.

Головними документами, за його словами, повинні бути акт про проведення перевірки підприємства і відповідне повідомлення про рішення ДПС за результатами проведеної перевірки.

Якщо від ДПС прийшло подібне повідомлення-рішення, то його можна оскаржити - звернутися до вищестоящого податкового органу з відповідними поясненнями своєї незгоди, або ж одразу йти до суду.

Слід зазначити, що законодавці привнесли в Податковий кодекс норми з Кримінального кодексу, і тепер суми штрафів будуть залежати не лише від податкових порушень, але також і від ступеня обтяжуючих і пом'якшуючих обставин при їхньому здійсненні.

Так, збільшено штрафи за неподання в термін податкової звітності з 170 до 340 грн. За кожне таке саме повторне порушення протягом року накладається штраф у сумі 1020 гривень (ця норма вже діє з 23 травня 2020 року).

При цьому було зменшено штрафи при затримці сплати податків до 30 днів з 10% до 5%, після 30 днів - з 20 до 10% від суми недоїмки.

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