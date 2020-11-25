Карантин вихідного дня в Україні категорично не можна порівнювати з обмеженнями в більш розвинених країнах

Користувач Олександр Рябоконь в якості прикладу навів Гонконг.

У своєму Facebook він розповів, що місцева влада готова роздати по $650 кожному, у кого буде позитивний тест на китайський вірус.

Таке рішення вже озвучили в адміністрації Гонконгу. Ці гроші будуть виділятися одноразово.

"Карантин вихідного дня з гонконгським людським обличчям. Адміністрація Гонконгу буде виплачувати людям з позитивним тестом на вірус по 5000 Гонконгських доларів (650 в американських), заявила секретар з питань продовольства і здоров'я міста Софія Чан. Гроші виділятимуть один раз", - написав Рябоконь у своєму Facebook.

За словами блогера, таким чином влада Гонконгу хоче розвіяти побоювання людей, які уникають тестування.

"Так влада міста хоче боротися з побоюваннями людей, які уникають тестів, тому що бояться опинитися в ізоляції і втратити доходи", - додав він у своїй публікації.

"Є гроші, платять. Молодці", " я думаю Україні слід наслідувати цей приклад, тільки в нашому випадку хворих слід штрафувати на ту ж суму. Таким чином вирішимо проблему з дефіцитом бюджету", " популісти...", "Молодці, у нас на таке не підуть, не ті масштаби. Цікаво, чи прокотить таке в Європі, Франції, наприклад?", "Один із прикладів дій здорової держави і населення, яке перемагає в боротьбі з цим вірусом", - своєрідно відреагували користувачі в коментарях.

Раніше ми розповідали, що українцям виплачуватимуть допомогу на карантині.

За словами Володимира Зеленського, підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, і звільненим найманим працівникам виплатять по 8000 гривень.

Тепер все залежить від Верховної Ради, яка має затвердити відповідні законопроекти.

Нагадавши, епідеміолог благав про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

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