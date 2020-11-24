Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька показала себе в мрійливому образі з капелюшком
Виконавиця поділилася новим постом на сторінці гурту в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Зарицька позує на даху будинку, з якої відкривається дуже мальовничий вид на місто, що розкинулося внизу. Співачка одягнена в чорне пальто, а родзинкою її образу стала стильна чорна капелюшок з широкими полями.
Зарицька підкреслила свою природну красу макіяжем з акцентом на очі. Волосся виконавиця залишила розпущеним, дозволивши їм вільно спадати на свої плечі.
Артистка задумливо дивиться прямо в камеру на тлі міського вигляду і виглядає дуже умиротворено.
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Шанувальники Олександри тут же почали коментувати її пост.
"Дуже красива", "Казкова", "як кажуть у нас в Одесі - відпад", "так, дуже крута", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Зарицька побувала на популярному шоу "Танці з зірками". Олександра прийшла на шоу в незвичайній сукні з білим топом і довгими рукавами, а також рельєфним корсетом, що переходить в довгий поділ. Образ виконавиці довершила кучерява зачіска і масивні сережки.
Компанію Зарицької на фото склав поп-співак Аlekseev. З ним виконавиця нещодавно записала пісню в дуеті.
Нагадаємо, солістка KAZKA приспустила блузку і подражнила пухкими губками на спокусливих кадрах: "Вау, яка принцеса".
Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA затягла відомого красеня за лаштунки "Танців з зірками" і зачарувала декольте.
Також Politeka писала, що солістка KAZKA виставила розкішне декольте перед відомим красенем на "Танцях з зірками".