Відома російська телеведуча Ксенія Собчак завітала в новий магазин московського дизайнера Андрія Артемова та дала йому доволі відверту пораду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Собчак у соцмережі.

Так, вона порадила дизайнеру зустрічати клієнтів з більш радісним обличчям.

"Дорогий @andreyartyomov! У тебе класний новий магазин! Але можна фідбек покупця? Ти повинен навчиться робити обличчя, як-ніби ти радий своїм клієнтам, навіть таким як я... З таким обличчям, Андрію, тільки труни або ворожіння на картах Таро продавати, а ти все-таки світський лев, рекордсмен азіатських продажів, так що тримай себе в руках і посміхайся будь ласка. Уяви собі, що що я - це приємний клієнт, і посміхнися", - написала вона.

Втім, не всі погодились з тим, що Артемов чимось незадоволений - фоловери припускають, що це могла бути сором'язливість, коли поруч із ним стоїть Собчак.

"Та насолода на обличчі у хлопчини :) Ксенія Анатоліївна, він ніяковіє біля вас", "Згодна! Мене, наприклад, посмішка робить іншою людиною! Всі навколишні навіть говорять, що на фото без посмішки, як ваш друг - тільки на картах гадати", "Правильно, Ксюша... Привчай поважати клієнта...", "Ксеніє, ви вмієте і підтримати, і опустити одночасно. Як у вас так виходить?))", "Ксю, захоплена Вами! Як завжди стильна і дотепна", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".

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