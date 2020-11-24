Виплати передбачено українцям, які постраждали через дію карантинних обмежень

Подробиці повідомив президент Володимир Зеленський у черговому відеозверненні.

За його словами, підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, і звільненим найманим працівникам виплатять по 8000 гривень.

Очікується, що найближчим часом до парламенту будуть представлені законопроекти, що передбачають наступне: одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону посилення карантину. А саме, якщо ви ФОП і змушені закрити бізнес, або найманий працівник, якого звільняють.

Зазначимо, за підрахунками колишнього заступника Міністра економіки України Павла Кухти, якщо в Україні буде введений жорсткий локдаун, то на підтримку підприємців з держбюджету треба буде взяти близько 20 мільярдів гривень, яких там просто немає.

"Там грошей на межі, щоб виплачувати пенсії і зарплати", - запевняє експерт.

Нагадаємо, 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. При цьому прем'єр-мінристр Денис Шмигаль заявив, що якщо карантин вихідного дня не допоможе знизити захворюваність китайським вірусом, то є план Б-локдаун.

Нагадаємо, епідеміолог благав про допомогу через вірус, в лікарнях не вистачає медиків.

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