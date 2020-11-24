Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова підкорила фігурою в грайливому вбранні
Відома тренерка спокушає формами в найспекотніших нарядах, пише Politeka.net. Цього разу модель запаморочила голову своєю красою, просто перебуваючи вдома.
Катерина одягла червоні топік і грайливу спідничку, знявши себе на камеру в дзеркало.
Міні відмінно сіло на стегнах знаменитості, і було настільки коротким, що, здавалося, може показатися найінтимніше.
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Катерина заплела кіски і посміхалася, знімаючи себе на телефон.
Відомо, що блондинка вже нарядила ялинку вдома і отримала багато приємних повідомлень з цього приводу. Тепер Усманова жартома називає себе амбассадором новорічного настрою.
Кадри не зібрали багато лайків та коментарів у відкритому доступі, адже зірка оприлюднила їх у сторіс.
Нагадаємо, Катерина Усманова займалася спортом з самого дитинства. Дівчина не планувала працювати в іншій сфері, тому вона закінчила університет за спеціальністю маркетингу та менеджменту. Познайомившись у 2010 році з тренером, Олександром Усмановим, її життя перевернулося.
Зірка стала брати участь у різних спортивних конкурсах, а її кар'єра в цьому напрямку злетіла вгору.
Раніше повідомлялося, що Катерина Усманова позувала в червоному бікіні. Модель дала помилуватися своїми пружними частинами тіла, тим самим вона викликає захоплення.
Крім своєї фігури модель відобразила ялинку у вітальні. Кадри викликали ажіотаж серед підписників, про що тренер розповіла в одному зі своїх сторіс.
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