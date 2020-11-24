Експерти пояснили, чому в Україні відбуваються коливання курсу і що буде далі, а також дали поради українцям

Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурс, передає "Україна 24".

На питання, чому зростає курс долара, Фурса відповів:

"Якщо подивитися кілька тижнів тому - курс долара був 28,5 грн, а зараз - 28,3. Не можна говорити, що гривня падає. У нас зараз ситуативно є посилення євро проти долара. Вони коливаються в коридорі 1,1-1,2 В останні років 5-10. Просто зараз є посилення Євро. Це насправді ні про що не говорить особливому".

Банкір переконаний, що українцям варто зберігати заощадження в різних валютах - і в доларах, і в Євро.

Також експерт попередив, що закладений у бюджеті на 2021 рік середній курс 29,1 грн за Долар буде тільки в тому випадку, якщо Україна продовжить співпрацю з МВФ. Якщо ж співпраці не буде, то, за прогнозом експерта, країні загрожує значна девальвація.

Зазначимо, раніше економіст Григорій Кукуруза пояснив, що отримати транш МВФ до кінця року неможливо чисто через технічні процедури. У кращому випадку він може прийти в першому кварталі 2021 року.

Тим часом на вівторок, 24 листопада, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 Долар США-28,37 грн;

1 Євро-33,76 грн;

У порівнянні з вчорашніми значеннями курс долара піднявся ще на копійку після зростання на 10 копійок в попередній банківський день. За тиждень – з 17 по 24 листопада-гривня ослабла по відношенню до американської валюти вже на 26 копійок.

Як прогнозують аналітики, в найближчий тиждень Долар стане ще дорожче.

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