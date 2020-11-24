Українська актриса Наталя Денисенко зізналася, що захворіла на COVID-19 і вже другий тиждень бореться із вірусом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку акторки в соцмережі.
Денисенко поділилася з підписниками новими деталями своєї хвороби - у неї зник нюх.
"На 4-й день хвороби я єдина з родини, хто втратив нюх. Я перенюхала всі парфуми і не відчувала нічого, і зараз не відчуваю", - розповіла вона.
Втім, за словами актриси, вона віддалено відчуває запах мандаринів, якщо "бризнути шкіркою прямо в ніс".
Але найбільше, за словами актриси, їй не вистачає запаху її дитини.
"Найбільше сумую за запахом Андрійка, коли укладала його спати, завжди не могла нанюхатся його солоденької шкірою і волоссям", - поділилась вона.
Що ж стосується їжі, то її смак акторка відчуває нормально.
"Але, якщо вибирати між ватою (так описують смак їжі ті, хто хворіє на коронавірус) і двосторонньою пневмонією, то я б, звичайно, краще їла несмачну їжу місяці..." - написала вона.
За її словами, на відміну від чоловіка Андрія і її мами, у яких відчуття смаку і запаху не зникли, у неї виявилося мінімальне пошкодження легенів - 2% і 5%, (ліве і праве).
"Ми ще лікуємо пневмонію, слабкість жахлива, сил немає, але у мене є значні поліпшення. Але поки тільки у мене(((( Боремося", - додала Денисенко.
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