Украинская актриса Наталья Денисенко призналась, что заболела COVID-19 и уже вторую неделю борется с вирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу актрисы в соцсети.
Денисенко поделилась с подписчиками новыми деталями своей болезни - у нее пропал нюх.
"На 4-й день болезни я единственная из семьи, кто потерял обоняние. Я перенюхала все духи и не чувствовала ничего, и сейчас не чувствую", - рассказала она.
Впрочем, по словам актрисы, она отдаленно ощущает запах мандаринов, если "брызнуть шкуркой прямо в нос".
Но больше всего, по словам актрисы, ей не хватает запаха ее ребенка.
"Больше всего скучаю по запаху Андрюши, когда укладывала его спать, всегда не могла нанюхатся его сладенькой кожей и волосами", - поделилась она.
Что же касается еды, то ее вкус актриса чувствует нормально.
"Но, если выбирать между ватой (так описывают вкус еды те, кто болеет на коронавирусом) и двухсторонней пневмонией, то я бы, конечно, лучше ела невкусную еду месяцами..." - написала она.
По ее словам, в отличие от мужа Андрея и его мамы, у которых ощущение вкуса и запаха не исчезли, у нее оказалось минимальное повреждение легких - 2% и 5%, (левое и правое).
"Мы еще лечим пневмонию, слабость ужасная, сил нет, но у меня есть значительные улучшения. Но пока только у меня(((( Боремся", - добавила Денисенко.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Полностью поседевший Филипп Киркоров появился без парика, правдивые кадры: совсем дедушка
София Ротару оказалась в эпицентре скандала в России, досталось Пугачевой: "В отличие от той же Алки..."
Дерзкая Анджелина Джоли переборщила с декольте, выпятив напоказ аппетитные «мячики»: вот это вид!
Поседевший Тарзан вернулся к Королевой и ошарашил внешностью после скандала с изменами: "Как-то стремно..."
Напомним, звезда "Крепостной" Ксения Мишина посветила идеальными телом в черном топе.
А еще Politeka писала, что звезда "Крепостной" Ксения Мишина выставила напоказ роскошное декольте.
Также Politeka сообщала, что звезда "крепостной" Ксения Мишина поразила интимными фото в постели.