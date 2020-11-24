Украинская актриса Наталья Денисенко призналась, что заболела COVID-19 и уже вторую неделю борется с вирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу актрисы в соцсети.

Денисенко поделилась с подписчиками новыми деталями своей болезни - у нее пропал нюх.

"На 4-й день болезни я единственная из семьи, кто потерял обоняние. Я перенюхала все духи и не чувствовала ничего, и сейчас не чувствую", - рассказала она.

Впрочем, по словам актрисы, она отдаленно ощущает запах мандаринов, если "брызнуть шкуркой прямо в нос".

Но больше всего, по словам актрисы, ей не хватает запаха ее ребенка.

"Больше всего скучаю по запаху Андрюши, когда укладывала его спать, всегда не могла нанюхатся его сладенькой кожей и волосами", - поделилась она.

Что же касается еды, то ее вкус актриса чувствует нормально.

"Но, если выбирать между ватой (так описывают вкус еды те, кто болеет на коронавирусом) и двухсторонней пневмонией, то я бы, конечно, лучше ела невкусную еду месяцами..." - написала она.

По ее словам, в отличие от мужа Андрея и его мамы, у которых ощущение вкуса и запаха не исчезли, у нее оказалось минимальное повреждение легких - 2% и 5%, (левое и правое).

"Мы еще лечим пневмонию, слабость ужасная, сил нет, но у меня есть значительные улучшения. Но пока только у меня(((( Боремся", - добавила Денисенко.