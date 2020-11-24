Артистка Радміла Щеголєва, яку всі знають як Гелю з "СВ Шоу", зізналася, чому пішла з успішного проекту

Відверте зізнання прозвучало в ефірі ЖВЛ.

Довгий час про актрису нічого не було чутно і в ЗМІ стали розпускати чутки, ніби Радміла Щеголєва негарно кинула Андрія Данилка.

Як зізнається Радміла, завданням Гелі, в першу чергу, було ефектно мовчки виносити реквізит. Але саме актриса перетворила її в повноцінну зірку "СВ Шоу", додаючи власні фішки.

І зникнення Гелі з "СВ Шоу" актриса обговорювала разом з Андрієм Данилком, після чого вона почала виступати в театрі.

Артистка разом з театром давала 25 виступів на місяць, тому у неї не було вільного часу, через що довелося прощатися з "СВ Шоу".

"У мене болів живіт, я зробила операцію, пішла запитала у хірурга, зможу через тиждень танцювати? Він каже:"так, знеболюючі поп'єш". І він мене прооперував", - згадує Радміла в спілкуванні з журналісткою.

Після операції їй не ставало краще і організм остаточно дав збій. Тоді її останнім рейсом з виступів відправили до Києва і вночі вона спілкувалася з Данилком. Але ЗМІ змалювали відхід Радміли з "СВ Шоу" як зраду.

"Мені хотілося сказати йому "пробач", - додала вона.

Раніше ЗМІ писали про те, що квартира Андрія Данилка нібито вся в позолоті, в ній 12 кімнат і цілих три поверхи.

Цим житлом, як стверджують журналісти, Данилко нібито обзавівся ще 10 років тому. Розповіли навіть про вартість апартаментів-на той момент артист нібито "відвалив" за елітне житло $1,2 млн.

Сам Андрій Данилко вже відреагував на плітки про "царські хороми". "І особняк якийсь жахливий. Я прекрасно знаю квартиру, про яку написано. Це третій поверх, не буду говорити, на якому живу я. і ця квартира, по-моєму, в арешті", - додав він.

Нагадавши, Данилко розкрив, хто наживався на подіях Майдану.

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко після нервового зриву втомився мовчати і зважився на одкровення про Сердючку.

Також Politeka писала, що Андрій Данилко оголив Пугачову на очах у мільйонів.