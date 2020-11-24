Артистка Радміла Щеголєва, яку всі знають як Гелю з "СВ Шоу", зізналася, чому пішла з успішного проекту
Відверте зізнання прозвучало в ефірі ЖВЛ.
Довгий час про актрису нічого не було чутно і в ЗМІ стали розпускати чутки, ніби Радміла Щеголєва негарно кинула Андрія Данилка.
Як зізнається Радміла, завданням Гелі, в першу чергу, було ефектно мовчки виносити реквізит. Але саме актриса перетворила її в повноцінну зірку "СВ Шоу", додаючи власні фішки.
Софія Ротару опинилася в епіцентрі скандалу в Росії, дісталося Пугачовій: "На відміну від тієї ж Алки..."
Посивілий Тарзан повернувся до Корольової і ошелешив зовнішністю після скандалу зі зрадами: "Якось стрьомно..."
Лихо наздогнало зірку "Квартал 95" напередодні дня народження: фото "каліцтв"
Податки на нерухомість і авто боляче вдарять по українцях, скільки грошей доведеться віддати: "На 25 тисяч гривень…"
І зникнення Гелі з "СВ Шоу" актриса обговорювала разом з Андрієм Данилком, після чого вона почала виступати в театрі.
Артистка разом з театром давала 25 виступів на місяць, тому у неї не було вільного часу, через що довелося прощатися з "СВ Шоу".
"У мене болів живіт, я зробила операцію, пішла запитала у хірурга, зможу через тиждень танцювати? Він каже:"так, знеболюючі поп'єш". І він мене прооперував", - згадує Радміла в спілкуванні з журналісткою.
Після операції їй не ставало краще і організм остаточно дав збій. Тоді її останнім рейсом з виступів відправили до Києва і вночі вона спілкувалася з Данилком. Але ЗМІ змалювали відхід Радміли з "СВ Шоу" як зраду.
"Мені хотілося сказати йому "пробач", - додала вона.
Раніше ЗМІ писали про те, що квартира Андрія Данилка нібито вся в позолоті, в ній 12 кімнат і цілих три поверхи.
Цим житлом, як стверджують журналісти, Данилко нібито обзавівся ще 10 років тому. Розповіли навіть про вартість апартаментів-на той момент артист нібито "відвалив" за елітне житло $1,2 млн.
Сам Андрій Данилко вже відреагував на плітки про "царські хороми". "І особняк якийсь жахливий. Я прекрасно знаю квартиру, про яку написано. Це третій поверх, не буду говорити, на якому живу я. і ця квартира, по-моєму, в арешті", - додав він.
Нагадавши, Данилко розкрив, хто наживався на подіях Майдану.
Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко після нервового зриву втомився мовчати і зважився на одкровення про Сердючку.
Також Politeka писала, що Андрій Данилко оголив Пугачову на очах у мільйонів.