Артистка Радмила Щеголева, которую все знают как Гелю из "СВ Шоу", призналась, почему ушла из успешного проекта
Откровенное признание прозвучало в эфире ЖВЛ.
Долгое время об актрисе ничего не было слышно и в СМИ стали распускать слухи, будто Радмила Щеголева некрасиво бросила Андрея Данилко.
Как признается Радмила, задачей Гели, в первую очередь, было эффектно молча выносить реквизит. Но именно актриса превратила ее в полноценную звезду "СВ Шоу", добавляя собственные фишки.
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И исчезновение Гели из "СВ Шоу" актриса обсуждала вместе с Андреем Данилко, после чего она начала выступать в театре.
Артистка вместе с театром давала 25 выступлений в месяц, поэтому у нее не было свободного времени, из-за чего пришлось прощаться с "СВ Шоу".
"У меня болел живот, я сделала операцию, пошла спросила у хирурга, смогу через неделю танцевать? Он говорит: "Да, обезболивающие попьешь". И он меня прооперировал", - вспоминает Радмила в общении с журналисткой.
После операции ей не становилось лучше и организм окончательно дал сбой. Тогда ее последним рейсом с выступлений отправили в Киев и ночью она общалась с Данилко. Но СМИ обрисовали уход Радмилы из "СВ Шоу" как предательство.
"Мне хотелось сказать ему "прости", - добавила она.
Ранее СМИ писали о том, что квартира Андрея Данилко якобы вся в позолоте, в ней 12 комнат и целых три этажа.
Этим жильем, как утверждают журналисты, Данилко якобы обзавелся еще 10 лет назад. Рассказали даже о стоимости апартаментов - на тот момент артист якобы "отвалил" за элитное жилье $1,2 млн.
Сам Андрей Данилко уже отреагировал на сплетни о "царских хоромах". "И особняк какой-то ужасный. Я прекрасно знаю квартиру, о которой написано. Это третий этаж, не буду говорить, на каком живу я. И эта квартира, по-моему, в аресте", - добавил он.
Напомним, Данилко раскрыл, кто наживался на событиях Майдана.
Как сообщала Politeka, Андрей Данилко после нервного срыва устал молчать и решился на откровение о Сердючке.
Также Politeka писала, что Андрей Данилко "раздел" Пугачеву на глазах у миллионов.