Телеведуча і колишня зірка "Дом-2" Альона Водонаєва показала, чим спокушає чоловіків
Відверте фото вона опублікувала у своєму особистому Instagram.
Так, російська телеведуча вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками в мікроблозі і запропонувала їм задати будь-які питання.
Один з фанатів запитав, чи погодилася б Альона Водонаєва на ще одну відверту фотосесію для обкладинок журналів Maxim або Playboy.
Повністю посивілий Філіп Кіркоров з'явився без перуки, правдиві кадри: зовсім дідусь
Дефолт в Україні, експерт попередив, яким буде долар і що робити з грошима: "Бажано перевести в..."
Софія Ротару опинилася в епіцентрі скандалу в Росії, дісталося Пугачовій: "На відміну від тієї ж Алки..."
Зухвала Анджеліна Джолі переборщила з декольте, вип'ятивши напоказ апетитні "м'ячики": ось це вигляд!
38-річна зірка нагадала, що у неї вже є 3 обкладинки Maxim і три обкладинки Playboy, але вона не виключає, що може ще раз знятися у відвертій фотосесії.
"У мене було 3 обкладинки Плейбой і 3 Максим. Цього достатньо, щоб потішити собі, як жінці. Ну може бути ще разок можна. У всьому треба міру знати і доречний вік. У мене, об'єктивно, час ще є. Я у відмінній формі. Але після 40 це точно буде дивно", - написала телеведуча в своєму Instagram.
Більш того, Альона Водонаєва опублікувала одну з обкладинок Maxim, де вона позує в одних трусиках, а її пишний бюст частково прикриває червоне намисто.
Раніше ми розповідали, що Альону Водонаєву вигнали з таксі.
Вона їхала в таксі, водій якого відмовлявся надіти маску і заперечував існування пандемії. Водонаєва досить стримано просила його надіти маску, щоб не порушувати закон.
"Сидить, кашляє і харкає. Людина знаходиться на роботі і надає послуги», - обурено підписала Водонаєва відео перепалки.
Нагадаємо, що скандальна Воданаєва здивувала шанувальників своїм фото з дитинства.
Як повідомляла Politeka, Водонаєва вказала на злочини росіян в Україні
Також Politeka писала, що Водонаєва залізла у ванну і влаштувала вологу фотосесію для дорослих