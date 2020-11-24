Телеведуча і колишня зірка "Дом-2" Альона Водонаєва показала, чим спокушає чоловіків

Відверте фото вона опублікувала у своєму особистому Instagram.

Так, російська телеведуча вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками в мікроблозі і запропонувала їм задати будь-які питання.

Один з фанатів запитав, чи погодилася б Альона Водонаєва на ще одну відверту фотосесію для обкладинок журналів Maxim або Playboy.

38-річна зірка нагадала, що у неї вже є 3 обкладинки Maxim і три обкладинки Playboy, але вона не виключає, що може ще раз знятися у відвертій фотосесії.

"У мене було 3 обкладинки Плейбой і 3 Максим. Цього достатньо, щоб потішити собі, як жінці. Ну може бути ще разок можна. У всьому треба міру знати і доречний вік. У мене, об'єктивно, час ще є. Я у відмінній формі. Але після 40 це точно буде дивно", - написала телеведуча в своєму Instagram.

Більш того, Альона Водонаєва опублікувала одну з обкладинок Maxim, де вона позує в одних трусиках, а її пишний бюст частково прикриває червоне намисто.

Раніше ми розповідали, що Альону Водонаєву вигнали з таксі.

Вона їхала в таксі, водій якого відмовлявся надіти маску і заперечував існування пандемії. Водонаєва досить стримано просила його надіти маску, щоб не порушувати закон.

"Сидить, кашляє і харкає. Людина знаходиться на роботі і надає послуги», - обурено підписала Водонаєва відео перепалки.

Нагадаємо, що скандальна Воданаєва здивувала шанувальників своїм фото з дитинства.

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