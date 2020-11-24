Телеведущая и бывшая звезда "Дом-2" Алена Водонаева показала, чем соблазяет мужчин

Откровенное фото она опубликовала в своем личном Instagram.

Так, российская телеведущая решила пообщаться со своими подписчиками в микроблоге и предложила им задать любые вопросы.

Один из фанатов спросил, согласилась бы Алена Водонаева на еще одну откровенную фотосессию для обложек журналов Maxim или Playboy.

38-летняя звезда напомнила, что у нее уже есть 3 обложки Maxim и три обложки Playboy, но она не исключает, что может еще раз сняться в откровенной фотосессии.

"У меня было 3 обложки Плейбой и 3 Максим. Этого достаточно, чтобы польстить себе, как женщине. Ну может быть еще разок можно. Во всем надо меру знать и уместный возраст. У меня, объективно, время еще есть. Я в отличной форме. Но после 40 это точно будет странно", - написала телеведущая в своем Instagram.

Более того, Алена Водонаева опубликовала одну из обложек Maxim, где она позирует в одних трусиках, а ее пышный бюст частично прикрывает красное ожерелье.

Ранее мы рассказывали, что Алену Водонаеву выгнали из такси.

Она ехала в такси, водитель которого отказывался надеть маску и отрицал существование пандемии. Водонаева достаточно сдержано просила его надеть маску, чтобы не нарушать закон.

«Сидит, кашляет и харкает. Человек находится на работе и предоставляет услуги», - возмущенно подписала Водонаева видео перепалки.

Напомним, что скандальная Воданаева удивила поклонников своим фото с детства.

Как сообщала Politeka, Водонаева указала на преступления россиян в Украине

Также Politeka писала, что Водонаева залезла в ванну и устроила влажную фотосессию для взрослых