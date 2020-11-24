В Іспанії загорівся пасажирський літак Boeing 747

Як передає Politeka, відповідне відео з'явилось на сторінці Fly News.

Так, в аеропорту іспанського міста Кастельон-де-ла-Плана загорівся пасажирський літак. В результаті займання лайнер було сильно пошкоджено, проте ніхто не постраждав.

У мережі з'явилося відео загоряння літака, яке очевидці зняли прямо в аеропорту іспанського міста Кастельон-де-ла-Плана.

На опублікованих кадрах можна побачити, що в кабіні пілота сталося загоряння. Після цього в повітрі утворився стовп чорного диму.

На місце одразу ж прибули пожежники і ліквідували вогонь. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав, однак сам лайнер був серйозно пошкоджений.

Авіаційним фахівцям тепер треба буде з'ясовувати всі обставини пожежі.

Відомо, що Вoeing 747, про який йде мова, направили в серпні 2020 року в аеропорт Кастельон-де-ла-Плана для утилізації. Він був на стоянці і очікував розбирання.

"Ой. Хоч він уже вийшов на пенсію, це не сильно вплине на вартість запасних частин в кабіні при перепродажі", "Жахлива комбінація тепла, повітря і палива в поєднанні з полум'ям", "Королева у вогні!", - пишуть в коментарях.

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