В Испании загорелся пассажирский самолет Boeing 747
Как передает Politeka, соответствующее видео появилось на странице Fly News.
Так, в аэропорту испанского города Кастельон-де-ла-Плана загорелся пассажирский самолет. В результате возгорания лайнер был сильно поврежден, однако никто не пострадал.
В сети появилось видео возгорания самолета, которое очевидцы сняли прямо в аэропорту испанского города Кастельон-де-ла-Плана.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что в кабине пилота произошло возгорание. После этого в воздухе образовался столб черного дыма.
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На место сразу же прибыли пожарные и ликвидировали огонь. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, однако сам лайнер был серьезно поврежден.
Авиационным специалистам теперь предстоит выяснять все обстоятельства пожара.
Известно, что Boeing 747, о котором идет речь, направили в августе 2020 года в аэропорт Кастельон-де-ла-Плана для утилизации. Он был на стоянке и ожидал разборки.
"Ой. Хоть он уже вышел на пенсию, это не сильно повлияет на стоимость запасных частей в кабине при перепродаже", "Ужасная комбинация тепла, воздуха и топлива в сочетании с пламенем", "Королева в огне!", - пишут в комментариях.
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