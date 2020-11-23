Українці продовжують скаржитися на огидний сервіс Нової пошти і проблеми з посилками

Скарги з'явилися на тематичному порталі Otzyvua.

За словами клієнта, йому відправили вантаж вагою 17,5 кг, але Нова пошта перерахувала його в 43 кг.і щоб забрати посилку, йому довелося їхати зовсім на інше відділення.

"За посилкою потрібно їхати за місто на 1 відділення, тому, що для них вона занадто важка. Питаю на гарячій лінії - а якщо вислати подушки, відповідь - за ними так само потрібно їхати як за важким великогабаритним вантажем, хоча для інших пошт це не становить проблем на видачі посилок звернення хамське - не виступай, а то не видамо посилку. Гаряча лінія Нової пошти так само ігнорує твої запити. Робіть висновки - перед тим як зв'язуватися з такою поштою", - розповів він у своєму негативному відгуку.

Інша ж клієнтка поскаржилася, що її посилка прийшла на відділення Нової пошти, але кур'єр навіть через кілька днів її не доставив.

Більш того, через час їй повідомили, що її посилка нібито "загубилася".

"Посилка прибула у відділення, була оформлена послуга "Кур'єр", п'ять днів після прибуття її не могли доставити за адресою, самостійно теж не дозволяли забрати. Спочатку відповідь була "що посилка завантажена в машину і завтра буде у Вас"... завтра вона не прибула, потім відповідь була... вибачте напевно кур'єр не встиг, в понеділок вам привезуть... У понеділок відповіли, ваша посилка загубилася. У сенсі загубилася? Ви серйозно вважаєте, що це нормально доставляти посилку 5 днів після прибуття? за кур'єра ви берете дорожче ніж інші компанії кур'єрських доставок", - дивується незадоволена жінка.

Клієнтка також дорікнула Нову Пошту в тому, що компанія відкриває нові відділення, але не покращує сервіс.

"Ви розширилися в обсягах, але якість роботи і послуг не поліпшується. Якщо у вас проблеми з кур'єром, тоді ви зобов'язані про це повідомити клієнта і запропонувати йому варіант забрати самому. А не вести себе по свинськи. Іноді посилки мають важливість і людина розраховує на певні терміни", - резюмувала вона у своїй скарзі на порталі Otzyvua.

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