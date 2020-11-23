Клієнти державного Ощадбанку не розуміють, чому при сплаті комуналки у них виникають проблеми

Про нову проблему розповів незадоволений клієнт, який залишив свою скаргу на порталі Мінфін.

За його словами, проблеми при сплаті комуналки виникають щомісяця і він постійно на це скаржиться співробітникам банку.

"Плачу за комунальні послуги через Ощад24 раз в місяць і щоразу потрібно дзвонити і скаржитися на погану роботу системи. То історія операцій не формується, то виникає якась помилка, то пароль одноразовий не приходить на телефон, то система просто зависає і безкінечно крутиться кружок завантаження", - зазначив клієнт у своєму негативному відгуку.

Він також припустив, що державний Ощадбанк не виправляє помилки, оскільки ігнорує усі скарги з боку клієнтів.

"Ну вже пора якось налагодити роботу Ощад24 в кінці кінців! Таке враження, що банк зовсім не дослухається до скарг клієнтів!", - емоційно резюмував він у своій скарзі.

Представник банку оперативно відреагував на відгук та почав виправдатися, нібито Ощадбанк постійно удосконалює свої сервіси.

"Доброго дня! Просимо вибачення за можливі незручності. Постійно ведемо роботу над удосконаленням сервісу та усуненням технічних неполадок. Дякуємо за ваш відгук", - відповів він у коментарях під скаргою.

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