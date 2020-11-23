Надія Мейхер з проекту "Танці з зірками" показала свого старшого сина Ігоря

Як повідомляє Politeka, 18-річний хлопець прийшов на ефір півфіналу шоу, щоб підтримати маму. Перед виступом зірки він поспілкувався з ведучими, зазначивши, що дуже переживає за матір.

"Звичайно ж хвилююся. Я постійно, кожен день про неї думаю. Як там вона себе почуває на цьому паркеті. Чи не втомилася вона? І чи не повинен я до неї прийти і допомогти їй", - заявив він, коментуючи участь Мейхер в проекті.

Варто відзначити, що прихід Ігоря викликав справжнє здивування у ведучого шоу Юрія Горбунова.

"Ви подивіться, здоровий дорослий дядько з вусами. Я з ним познайомився, коли йому було 4 роки. Він вередував, бігав по студії", - зазначив телеведучий.

У коментарях глядачі пораділи за сім'ю Надії, яка підтримує її.

"Синочок молодець, Надя супер як завжди!", "Як приємно, що у Наді така хороша сім'я, турботливий чоловік, чудові діти. Це найголовніше)", - пишуть люди.

Як відомо, Ігоря Надія Мейхер народила в 2002 році від бізнесмена Олександра Ліщенка. У 2009 році хлопчик озвучував персонажа в мультфільмі «День народження Аліси».

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