14-річна дочка Ольги Фреймут йде по стопах зіркової мами

Публікація з'явилася в особистому мікроблозі телеведучої в Instagram.

Так, колишня ведуча програми "Ревізор" поділилася в Instagram Stories кадрами з нового ефіру "Танців з зірками", на якому вона була присутня зі своєю дочкою Златою.

На кадрі видно, як Ольга Фреймут стоїть та обіймає свою підрослу дочку Злату.

Для ефіру "Танців з зірками" Злата Мітчелл підібрала "зміїний" наряд, що складається з брюк і піджака, а волосся зібрала у великий хвостик, завдяки чому 14-річна дочка Фреймут змогла підкорити свій недитячою красою інших гостей шоу.

"Моя Злата поруч", - зворушливо підписала Ольга Фреймут знімок в Instagram Stories.

Раніше ми розповідали, що Ольга Фреймут вразила одкровеннями після вильоту з "Танців з зірками".

Телеведуча раптово заговорила про жіночність, опублікувавши знімок, на якому вона сиділа в красивому ніжному платті рожевого кольору. Сукня трішечки піднялася, оголивши коліна теледіви.

«У цю епоху ізоляції і самотності ми залишилися наодинці з собою. І наскільки велика спокуса загорнутися в трикотаж, наїстися забороненого (все одно ніхто не бачить), перестати доглядати за собою», - зазначила Ольга, додавши, що саме зараз проходить тест на жіночність.

За словами телеведучої, зараз жінки виступають суддями кожна для себе.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут перестала виходити в людні місця і живе в страху

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