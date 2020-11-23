Стало відомо, як українцям хочуть переглянути нормативи на газ, через що злетять суми в платіжках

Про це пише Обозреватель.

Згідно із законом, українцям з 1 січня, у яких немає лічильника на газ, повинні відключити поставки палива.

Але в Раді попередили, що цю норму, швидше за все, перенесуть до липня 2021 року, але українцям без лічильника доведеться платити більше. Цих споживачів переведуть на граничні нормативи споживання газу.

Якщо на сьогоднішній день сім'я з чотирьох осіб з газовою плитою оплачує 13,12 кубометрів газу, то з 1 січня доведеться платити за 39,2 кубометрів. Тобто, сума в платіжках може зрости з 115,5 до 156,8 грн. Якщо є плита, але в квартирі немає гарячого водопостачання, то доведеться платити майже на 500 гривень більше (з 189,7 до 644,1 грн).

В облгазах заявили, що вони можуть не попереджати своїх клієнтів про переведення на граничні нормативи споживання.

"Ми вже переводимо на граничний обсяг споживання тих, хто відмовляється від установки лічильника. Це не обов'язково має бути письмова відмова", - додали в Київоблгазі.

Раніше ми розповідали, що деяким українцям можуть відключити газ вже з 1 січня, і під удар потраплять побутові споживачі, у яких не встановлені лічильники на паливо.

Але експерти попереджають, що облгази не зможуть масово відключати блакитне паливо, оскільки сьогодні в Україні ще багато побутових споживачів без лічильників.

І на сьогоднішній день лічильник на газ невигідний тим побутовим споживачам, у кого в квартирі прописано одна-дві людини, а за фактом проживає більше.

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