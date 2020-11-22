Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина захопила фігурою в облягаючій майці з мереживом

Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Сидиш мовчки в цей тихий Золотий вечір - і так легко занурюєшся в мрії..." - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Ірина позує в облягаючій майці, з-під якої спокусливо видніється мереживо. При цьому образ дівчина доповнила ефектною зачіскою і ланцюжком на шиї. Серед лайкнувших знімок виявився і чоловік української співачки Наді Дорофєєвої-Володимир Дантес. Він відправив коментар у вигляді вогню.

"Ого!", "шикарна», «шалено красива», «неймовірна», «неймовірно красива», "вау, це просто космос якийсь",-пишуть інші її шанувальники.

До цього ми розповідали, що дружина українського співака Дмитра Монатіка, Ірина, вразила своїми дивовижними формами

Вона опублікувала на своїй сторінці кадр зі сміливою фотосесії, для якої вона одягла легке чорне плаття. Судячи з фото, красуня не одягла під низ бюстгальтер, дозволивши милуватися своїми пишними грудьми.

Нагадаємо, що Ірина Монатік засліпила формами на відпочинку в Туреччині:"карколомна дама".

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