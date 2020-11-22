Український співак Віктор Павлік зворушливо привітав своїх рідних зі святом

Як повідомляє Politeka.net, 22 листопада українці відзначають День сина. Цього дня Виконавець звернувся до синів Олександра та покійного Павла на своїй сторінці у "Фейсбук":

"Дорогі мої синочки і напевно, що онуки теж)), сьогодні День сина, я щиро щиро Вас вітаю і дуже сильно вас люблю!".

До посту Віктор Павлик прикріпив архівне фото, на якому зображений разом з синами. Відзначається, що аналогічним знімком артист привітав Олександра і Павла в листопаді минулого року.

Користувачі соцмережі в коментарях приєдналися до привітань і поспівчували Віктору, який нещодавно втратив сина:

"З Днем Сина! Здоров'я і удачі у всьому! Вічна пам'ять Павлу, він тепер світлий добрий Ангел"; "Вітаю, брате! Божого благословення !!! Пашенька бачить, люблю безмежно!"; "Вітаю і співчуваю, що не всі діти разом з сім'єю"; "Щастя вам і здоров'я, і Пашенька все бачить і з вами поруч він, просто ви його не бачите, а він завжди поруч з вами, був і буде"; "Нехай Паші світла пам'ять буде - він навіки в серцях. Саші та онукам здоров'я та успіхів. Віктор-зворушливе фото"; "Вітаю ви чарівні і співчуваю, що не всі разом але душа вашого синочка одно поруч у Вас".

Павло Павлик пішов з життя на початку серпня після дворічної боротьби з раком.

Нагадаємо, що невтішний Віктор Павлик не стримався і показав, як сумує за сином: "здається, що вчора…».

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