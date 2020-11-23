Погода в Україні 23 листопада порадує відсутністю снігу, але осінь приготувала підступну атаку

Як повідомляє Politeka, таким є прогноз фахівців.

Українцям на півночі варто очікувати хмарності й потепління до +6 за Цельсієм вдень. Після заходу сонця ситуація зміниться: синоптики говорять про -1+2 градуси. Дощів не передбачається.

У Києві та приміських населених пунктах очікується тепло в районі 4-6 за Цельсієм. Після обіду почне холоднішати, синоптики говорять про заморозки аж до -1 нижче нуля.

Центральні області дощі також "помилують", а осінь побалує 3-6 градусами тепла вдень. Ближче до вечора похолодає, місцями до -2 морозу. Дощів не очікується, хоча небо затягнуть Хмари.

Приморські регіони очікує ще більше потепління. Стовпчик термометра зупиниться в районі 5-9 тепла. Ближче до вечора буде від -2 морозу до 2 тепла. Буде переважно тепло.

Куди прохолодніше сьогодні буде на східній частині України. Вдень повітря прогріється лише до 2 тепла. А вночі очікуються заморозки, аж до -3 за Цельсієм.

А ось західну частину України сьогодні накриють зливи. Вони будуть супроводжуватися денними 3-6 градусами тепла вдень. Вночі, правда, повітря охолоне до -1 + 2 градусом за Цельсієм.

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