Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала, як проходить її підготовка до концертів

Всесвітньо відома артистка вже багато років є іконою стилю для мільйонів шанувальників. Засмагла співачка володіє не тільки унікальним голосом, але ще і великою завзятістю, завдяки якому кожен день займається в спортзалі і приводить себе у форму. 51-річна знаменитість тренується навіть під час свят і незважаючи на бажання відпочити, завжди слідкує за режимом.

Як видно на невеликому ролику, представленому на фан-акаунті, знаменитості є що показати і чим здивувати. Вона виглядає набагато молодше своїх років, а також здатна підкорити пікантним виглядом, адже глибоке декольте вдало підкреслене одними блискітками на сукні з бус.

І хоча блискучий перуку приховує розкішні локони Лопес, вона може похвалитися пікантним образом і розбурхати дивно струнким тілом.

Раніше ми писали, що Лопес не приховує: вона багато працює, тому влаштовує фотосесії в самих різних образах, демонструючи красу з несподіваних ракурсів.

Цього разу на фан-акаунті з'явилися фото з останньої фотосесії зірки. Смаглява і струнка Лопес розбурхала виглядом в сукні з ніжної тканини з незвичайним квітчастим і дуже яскравим принтом. Доповнили її образ сині замшеві туфлі на високих підборах, акуратна зачіска з ефектом морських хвиль і макіяж з акцентом на виразний погляд.

Ось як реагують шанувальники на представлені кадри співачки:

"Може звести з розуму ❤️; Preciosa 🔥; люблю цю розкішну жінку; мені чомусь соромно, потрібно бути монстром, щоб так працювати в залі, вона чарівниця; мені здається, це дуже прекрасно; поза для стильних, спасибі; Вау😍 приголомшливо чудово ❤; Моя прекрасна могутня богиня Дженніфер, я люблю тебе всім серцем і душею 🔥».

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