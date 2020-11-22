Український співак Віталій Козловський показав веселі посиденьки з Аліною Гросу
Артист розмістив у мікроблозі "Instagram" відео, в якому засвітилася і його знаменита колега, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця). На записі Віталій Козловський зображений у білій футболці з принтом і толстовці, а Гросу одягалася в темний одяг з маскою і капелюхом. Зірки виконали кавер на пісню Тетяни Анциферової "Шукаю тебе" , в якому поскаржилися на пандемію:
"Завжди бути в масці не можуть люди.
Не можна в любові при ГРВІ виїхати в Париж.
Скажи, навіщо він прийшов звідти,
Він до нас навіщось прийшов звідти.
Бо уханець з'їв кажана."
В описі Віталій Козловський розповів цікаві і навіть компрометуючі подробиці про зоряну вечірку:
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"Не хочу здатися несерйозним, але в серйозний час несерйозно у вихідний вечір бути серйозним! Хочу залишити це відео тут, як пам'ять про такий вечір в такий дивний час нашого життя і як ми тікали від поліцейських... (люди вечора сіючи зрозуміють🙈 😂)".
У коментарях багато українців оцінили текст, написаний артистами на злобу дня:
"Без гумору в наш час дуже тяжко) але як же всі вже втомилися від цієї обстановки😔 тому дуже хочеться вірити, що колись таки нас почують і зрозуміють, що "завжди бути в масці не можуть люди"...🙏 "; "Красива зубна робота🤘. На рідкість серед зірок)))".
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