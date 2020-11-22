Російська актриса Олеся Железняк підкорила шанувальників простим і в той же час близьким кожному образом

На фан-сторінці серіалу "Свати" з'явилося фото 46-річної актриси, яка позує практично без макіяжу, обіпершись обличчя на схрещені руки, передає Politeka.net.

Вона посміхається в камеру, а її погляд транслює теплоту і спокій.

"Яка ж вона класна!», «❤️❤️❤️», – пишуть у нечисленних коментарях користувачі.

У серіалі "Свати" Железняк з'явилася в 2010 році, де вона блискуче зіграла Ларису Буханкіну, дружину Мітяя. Комедійна артистка органічно вписалася в акторський ансамбль, куди увійшли Федір Добронравов, Тетяна Кравченко, Анатолій Васильєв, Людмила Артем'єва, Микола Добринін. Пізніше Олеся з'явилася у всіх наступних сезонах цього комедійного серіалу.

В одному з інтерв'ю актриса зізнавалася, що у неї дуже мало друзів серед колег. Єдиною справжньою подругою для неї стала Тетяна Кравченко, яка зіграла в "Сватах" Валюху.

Якщо творче життя Олесі у всіх на виду, то особисте вона вважає за краще не афішувати. Відомо, що у неї четверо дітей, і вона – дуже відповідальна матір. Дітей актриса виховує без няні, при цьому не кидаючи роботи. Часто доводиться брати малюків на гастролі і зйомки. Знаменитість зізнавалася, що не пам'ятає, коли нормально висипалася.

Раніше ми писали про те, що Железняк і Кравченко з'явилися в нових образах. Знімок був опублікований в одній з фан-груп.

Видно, що обидві сильно змінилися, і зовнішність видає їх вік. Тетяна Кравченко позувала в помаранчевій сукні і такого ж кольору пов'язці. Вона здивовано дивилася на Железняк, яка в непримітному одязі читала газету. Фото було зроблено в театрі під час вистави.

Нагадаємо, кадр зі зйомок нових "Сватів" несподівано злили в мережу: "Валюха проміняла Івана на...".

Як повідомляла Politeka, зірка "Сватів" приголомшила сумною новиною.

Також Politeka писала, що Валюха зі "Сватів" посварилася з подругою через хворобу.