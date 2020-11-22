У грудні на українських пенсіонерів чекає надбавка до виплат

Про це розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір, пише УНН. За його словами, в грудні 2020 року мінімальна пенсія зросте з 1712 до 1769 гривень. Ця надбавка пов'язана з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні.

Крім цього, зростуть ті пенсії, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Підвищення отримають українці, у яких немає необхідного трудового стажу. Таким чином, надбавку до виплат отримають люди, яких вона не торкнулася у вересні.

Шамбір пояснив, що доплати отримають всі, чиї надбавки залежать від прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо учасник бойових дій отримує надбавку в розмірі 25% від мінімуму, його пенсія в грудні зросте.

При цьому зросте і максимально допустима пенсія, яка сьогодні становить 10 прожиткових мінімумів.

Раніше ми писали, що українці можуть втратити пенсії, якщо не пройдуть перевірки, ініційованої Кабміном. Нові правила передбачають перевірку людей, які отримують виплати. Наприклад, якщо пенсія на банківській картці не витрачається більше року, автоматично запускається перевірка особистості. Пенсійний фонд у таких випадках має встановити місце проживання пенсіонера та ідентифікувати його особу.

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