Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко відверто розповіла про вчинки колишнього
Як пише Politeka.net, Олена дала коротке інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя", де розповіла про те, скільки грошей дає Остапчук на утримання дітей.
За словами Войченко, чоловік оплачує дитячий садок і школу. Крім цього, він надсилає 10 тисяч гривень на місяць на двох дітей. Олена зізналася, що після інтерв'ю Остапчука з Осадчою він одноразово підвищив допомогу, опублікувавши скрін у себе в соцмережах.
Жінка зізнається, що вона просила Остапчука познайомити дітей з новою дружиною до весілля, але він не став цього робити. Зараз же телеведучий заявив, що і зовсім планує забрати дітей у Олени. Жінка запевняє, що Остапчук її шантажує і часто їй погрожує, через що вона просить не дзвонити їй, а вирішувати всі питання письмово.
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Войченко також розповіла, що під час шлюбу Остапчук звертався до психотерапевта, який поставив йому діагноз – депресія.
"Він дійсно досить нестабільний. У нього депресія, яка почалася ще десь в дитинстві і Володимир її намагається всіляко приховати і компенсувати всім чим завгодно", - пояснила Олена.
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