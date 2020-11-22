Донька Максима Галкіна і Алли Пугачової розчулила знімком в мережі

Як повідомляє Politeka.net, Ліза Галкіна - молодша дочка Алли Пугачової. Як і мама, вона росте справжньою модницею і розчулює фанатів своїми найрізноманітнішими нарядами.

Цього разу на одній з фан-сторінок в Instagram з'явився свіжий знімок Лізи.

Вона позувала в ніжно-бежевій сукні з органзи. Бантики дівчинці підібрали в тон вбрання - ніжні резиночки, які були прикрашені трояндочками рожевого кольору. Як це часто буває, Ліза знову променисто посміхається.

Ліза, до слова, росте дуже артистичною дівчинкою. І на камеру завжди намагається триматися правильно. Багато шанувальників сім'ї Галкіна і Пугачової обожнюють дочку зірок і з нетерпінням чекають, коли глава сімейства покаже її знову.

Ось і цього разу користувачі мережі залишили для дівчинки море компліментів, порівнюючи її з лялечкою і принцесою:

"Що то в цій посмішці знайоме😁", " Ліза проста красуня.🌹 👍 ", "Милий, чудовий ребееок👍", "яка ж красоточка, просто лялечка.🌷 💕 ", "Сонечко, таке миле! 😘 ", "Всі слова в усмішці, очаровашка❤️", " дуже миленька дівчина.Нехай в її очах завжди сяє радість.🤗 ", "Чудова, світла, мила дівчинка Лізонька!!😘 😘 😘Чарівність!!🍓".

Нагадаємо, що пом'ятий Максим Галкін з тижневою щетиною різко постарів поруч з молодящейся Пугачовою.

Як повідомляла Politeka, розваги Пугачової з маленькою Лізою захопили мережу, Галкін зняв все на відео.

Також Politeka писала, що Галкін в домашньому халаті показав, чим займається з маленькою Лізою вранці: дочка в захваті.