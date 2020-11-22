Телеведуча Леся Нікітюк розбурхала публіку новою витівкою

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зухвалій позі.

Безсоромна Нікітюк з високим хвостиком в чорній міні-сукні, ажурних колготках і стильних черевиках розкорячилася на столі перед дзеркалом. Дівчина розсунула ноги, прикривши "сором" складками спідниці.

При цьому Леся хижо подивилася в камеру.

"Долар би так падав, як моя вага на фото в інсті😁 Всім гарного вечора🍿 😘", - підписала фото зірка.

Пост зібрав понад 70 тисяч лайків. Не втрималася навіть співачка MARUV, оцінивши цей кадр "сердечком".

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Куди ноги на стіл?!)))"

"Лесик, Ти вогонь👍 👍 💕!!!"

"Тащуся😍"

"А чого стіл кривий і в дзеркалі стегно товще?😁))"

"Мимо😂"

"Головне, щоб не у зворотний бік 😅!"

"Леся не приховуй красу😍 ти супер"

"ти подиви яка балувана :)"

Раніше ми повідомляли, Нікітюк виставила фото без фільтрів, налякавши шанувальників "опухлим" обличчям. Дівчина показала себе зблизька, в тому ж вбранні, що і на фото вище.

Леся злегка нахилила голову, обдарувавши публіку милою посмішкою, і зробивши жест пальцями "мир".

«Бодіпозитив!!! Обожнюю 🥰навіть якщо моє тіло колись зміниться, любити себе, я не перестану😌 а ви мене будете любити такою? 😁», - запитала телеведуча.

"Запухла звісно", "Леся, ти що приколюєшся? 🤣 🤣 🤣", "Краса", "звичайно, буду! Головне, не яке тіло, а всередині цього тіла", "Ооо трошки личко поправилося👍", "і така, і така дуже красива😍", - відповіли фанати.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.