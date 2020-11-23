Дружина російського шоумена і співака Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка показала себе з дочкою

На фото Анжеліка з'явилася в боді, а образ доповнила чорними окулярами. Красуня сиділа і обіймала молодшу дочку Амелію, яка була в білій сукні. Як можна помітити, мама і дочка десь відпочивали і були щасливі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Збулося бажання... хто там вгадав? Мої ви проникливі...",- написала Ревва.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Зустріч з Амелюшкой", "мої красуні" ," ви вагітні", " відмінного відпочинку!", "Я про дитину подумала", " вагітна?", "Я) звичайно чого ще мама може побажати в свої день народження!", "Звичайно ж бажання було побачити дочку ) щоб вона приїхала до вас", " Ось чому? ! Підписалася на Пирожкова! А стежу за його дружиною. Ви прекрасна", "Такі щасливі".

Повідомлялося, що шоумен, співак Артур Пирожков і його дружина Анжеліка Ревва вирушили на відпочинок.

Красуня позувала в блакитній сукні з мереживом під грудьми і на талії. Завершили її образ золоті прикраси.

Вона розпустила довге волосся і виглядала дуже щасливою і задоволеною.

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