Модель Алессандра Амбросіо показала новий яскравий образ для прогулянки

Як повідомляє Politeka.net, Алессандра Амбросіо вміє створювати бездоганні образи. Недарма бренд бразильської моделі має величезний успіх серед її численних шанувальників.

Кілька годин тому колишній "ангел" Victoria's Secret показала в Instagram, якими речами варто доповнити наряд, щоб бути королевою.

Алессандра вирішила піти на пляж та використовувати в своєму образі вічну класику-білу сорочку, яка актуальна в будь-якому сезоні. Поверх сорочки вона накинула чорний кардиган, який зробив образ супермоделі спокусливим і стильним. Про аксесуари 39–річна красуня також не забула: на шиї у неї красується масивне кольє, а у вухах-великі сережки. Родзинкою образу став мексиканський капелюшок з яскравими візерунками в стилі бохо.

Модель вирішила зробити акцент в макіяжі на очі, поєднавши одразу кілька трендів, які допомогли зробити погляд більш виразним. А на губи нанесла нюдовую помаду.

Шанувальники оцінили ефектний лук зірки, про це вони повідомили в коментарях.

"Володарка краси", " Буквально ахнув!", "Чудова вона!", "Богиня", " чудово ❤️", " Богиня 😍", "мені подобається твій стиль", " це сила!", "Чарівна красуня-власниця", " Ти занадто багато для цього світу сестра☺️","погляд газелі, що бродить по пустелі в пошуках води, і жадає любові".

Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами.

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику.