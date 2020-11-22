Молода дружина Микити Преснякова Олена Краснова показала нічні забави з чоловіком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію сторіс, показавши, чим займається вечорами. На перших відео дівчина позувала в красивій вечірній сукні. Вона стояла на балконі, де її фотографували в різних позах. Як відомо, Олена підробляє моделлю. Вона часто знімається в рекламі різних брендів.

Пізніше красуня приєдналася до чоловіка. Вона поділилася кадром, на якому молодий Пресняков сидів на мотоциклі. Як відомо, Пресняков любить небезпечні хобі, і це одне з них.

Як відомо, Пресняков одружився на Олені в 2017 році. На їхнє весілля з'їхалася вся велика сім'я Микити, включаючи зіркових друзів сім'ї.

Раніше ми писали, що Краснова похвалилася незвичайним образом. Дівчина поділилася черговими кадрами зі зйомки. Вона сиділа на стільчику в джинсах і мініатюрному топі, який складався з невеликого відрізка тканини. Модель тримала в руках листки паперу, ймовірно, вивчаючи текст. Дружина Преснякова засвітила плоский животик і інші достоїнства фігури.

До речі, Олені всього 23 роки. Заміж за Преснякова вона вийшла в досить юному віці.

Нагадаємо, що Олена Преснякова спокусила пружностями, що видніються через тонку тканину:"все більше люблю...".

Як повідомляла Politeka, змужнілий син Орбакайте показав кадр з ванної, фанати не стрималися:"Микита красень".

Також Politeka писала, що Микита Пресняков терміново звернувся за допомогою з пошуком нової сім'ї: "приїжджайте знайомитися...", фото.