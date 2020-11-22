51-річна Дженніфер Лопес у зухвалій міні-сукні похвалилася ідеальною фігурою
Як повідомляє Politeka.net, Дженніфер Лопес славиться не тільки своєю творчістю: співачка регулярно представляє нові треки і активно знімається в кіно.
Ще сильніше фанатів хвилює її нев'януча зовнішність. У свої 51 знаменитість виглядає неймовірно молодою, стрункою, енергійною і не соромиться публікувати в своєму Instagram максимально відверті фото в сміливих образах.
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51-річна знаменитість постала в зухвалій рожевій міні-сукні з асиметричним декольте, яке доповнила туфлями на шпильці. Ідеальна укладка і яскравий макіяж - останній штрих до ідеального образу.
Другий наряд, який вона обрала для сьогоднішнього поста, склали боді в яскраві візерунки. Знойна жінка Лопес стоїть на сцені, демонструючи напівоголене тіло. Під нарядом проглядається нижня білизна. Виглядає зірка спокусливо і стильно, буквально спекотніше вогню.
Крім того, вона показала сукню для виходу на сцену. Для цього вона обрала, як завжди, дуже яскравий і навіть пікантний наряд. Так, на сцені Лопес блищала в червоній сукні з глибоким вирізом. Ніжки співачки обтягнуті колготками, підкреслюючи довжину і стрункість ніг своєї власниці.
На жаль користувачі мережі не зможуть залишити коментарі під фото, адже вони були опубліковані в Instagram-Stories знаменитості.
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