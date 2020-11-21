Королева Великої Британії Єлизавета II вирішила долю будинку, в якому раніше жила Меган Маркл і принц Гаррі, поселивши туди свою внучку

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Так, королева Єлизавета II вирішила поселити в будинок, який раніше вважався сімейним гніздечком Меган Маркл і принца Гаррі свою внучку – 30-річну принцесу Євгенію. Йдеться про Фрогмор-хаус, який спровокував гучний скандал через дорогий ремонт, затіяний Маркл.

Котедж до цього часу пустував, проте тепер там будуть жити двоюрідна сестра принца Гаррі і її чоловік Джек Бруксбенк. Очікується, що первісток пари з'явиться на світ у 2021-му році.

Речі Меган Маркл вивезли з будівлі прямо посеред ночі два тижні тому. Їх відправили до Каліфорнії. Тоді вважалося, що будинок готують до урочистого повернення Гаррі й Меган.

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Королівські експерти та суспільство вимагають, щоб колишні герцоги розірвали угоду з Netflix на $100 млн.

Причина скандалу-серіал" Корона", який знімає і випускає стрімінговий сервіс, в якому королівську сім'ю показують з іншого ракурсу.

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