Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить час на Мальдівах в компанії свого загадкового коханця

Як повідомляє Politeka.net, артистка, відома своєю скандальною репутацією і суперечливими образами, опублікувала новий пост у своєму Instagram.

Як відомо, зараз Волочкова проводить час на закордонному курорті. Вирушила вона туди зі своїм коханим, особистість якого знаменитість старанно приховує від преси. Відомо тільки, що вона зустрічається з якимось бізнесменом. У своєму пості балерина поділилася роздумами на цю тему.

"Коли мені задають питання Хто мій чоловік, я на нього не відповідаю зовсім. Тому що це нікого не повинно турбувати, крім мене. Ніхто не задає питання: "який він?".. А на це можу відповісти: найкращий! Люблячий, добрий, відкритий, сексуальний, молодий, стрункий, з почуттям гумору і чудовий. Тому ми разом. Бажаю всім таких неймовірних емоцій любові і пристрасті!",- написала Волочкова.

Вона також опублікувала нове фото. На ньому пара зображена на пляжі ввечері. Судячи з накритого столу, їх чекав великий вечерю. Незважаючи на те, що їх було всього двоє балерина вирішила виділитися екстравагантним образом. Вона одягла золотисте міні-плаття з безлічі блискучих паєток. Облягаючий наряд підкреслив всі особливості її фігури.

Її коханець при цьому буквально сховався за спиною балерини, приобійнявши її за талію ззаду так, щоб на фото не було видно його обличчя. Судячи з усього, він теж не горить бажанням розкривати правду про свої стосунки.

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