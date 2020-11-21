Британська модель Демі Роуз захопила фанатів, показавши бездоганні вигини під час плавання

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Згадую самий магічний час. Мальдіви», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Роуз зображена під час підводного запливу в міні-бікіні, демонструючи бездоганну фігуру у всій красі. При цьому на обличчі у Роуз можна помітити спеціальну маску для плавання.

"Ти дійсно бездоганно виглядаєш",» неймовірна красуня«,» ах, до чого ж ти круто плаваєш, Демі«,» ти і є сама магічна красуня під водою«,» ти просто фантастична", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", показала сміливий образ в одних білих рукавичках.

Модель є досить затребуваною манекенницею для багатьох брендів білизни. Тому в соціальній мережі Instagram дівчина досить часто показує сміливі кадри з фотосесій, на яких позує практично без одягу. Нерідко Демі показує себе і зовсім без білизни, щоб звернути на себе більше уваги фанатів.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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