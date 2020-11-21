Популярна українська співачка Наталія Могилевська захопила шанувальників несподіваним проханням під час зйомок "Ліги Сміху"



Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

«Як ви думаєте, у мене є шанси перемогти? Я ж тренер-новачок поздрав Вітайте ми у фіналі @ligasmeha️ ️ тримайте кулачки✊ чи Думала я коли прийшла новачком тренером на початку року. Ми ледь не вилетіли через корону. Нас допустили до півфіналу з мінусбаллом і ...» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Могилевська позує під час зйомок телепрограми, в ході якої нібито просить у партнера зробити її вампірів, вкусивши за шию.

"Круто", "дуже смішно, аж живіт болить», «тримаю за вас кулачки», "аж печія пече", - пишуть її шанувальники.

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