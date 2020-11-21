Американська фітнес-модель Ана Чері вразила розмірів обсягів, до непристойності відтягнувши купальник

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Перевірка тіла. Якщо ви хочете-можете побачити більше. Але тільки не тут", - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на кадрах Ана Черіп позує в тісному купальнику, до непристойності відтягнувши низ. При цьому топ максимально підкреслював значні обсяги знаменитості, на що звернули увагу її шанувальники.

"Вау, ось це ти бездоганно виглядаєш", " божественний загар, Чері! Зводиш мене з розуму», «я просто з розуму сходжу від цього ролика", " переглядаю це вже раз п'ятий. Чарівні вигини", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що фітнес-модель Ана Чері приміряла пудрову білизну з тонкими кружевами.

Ана Чері є професійним фітнес-тренером, тому співпрацює з багатьма фірмами, що продають фітнес-атрибутику і рекламує енергетичні напої для спортсменів, в тому числі й спеціальне харчування для них.

Також Ана відкрила свій магазин спортивного одягу, а щоб підтримувати популярність в соціальній мережі Instagram, дівчина вирішила періодично влаштовувати фотосесії в одній білизні.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні