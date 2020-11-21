Американська фітнес-модель Ана Чері вразила розмірів обсягів, до непристойності відтягнувши купальник
Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Перевірка тіла. Якщо ви хочете-можете побачити більше. Але тільки не тут", - йдеться в тексті повідомлення.
Уточнимо, що на кадрах Ана Черіп позує в тісному купальнику, до непристойності відтягнувши низ. При цьому топ максимально підкреслював значні обсяги знаменитості, на що звернули увагу її шанувальники.
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"Вау, ось це ти бездоганно виглядаєш", " божественний загар, Чері! Зводиш мене з розуму», «я просто з розуму сходжу від цього ролика", " переглядаю це вже раз п'ятий. Чарівні вигини", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що фітнес-модель Ана Чері приміряла пудрову білизну з тонкими кружевами.
Ана Чері є професійним фітнес-тренером, тому співпрацює з багатьма фірмами, що продають фітнес-атрибутику і рекламує енергетичні напої для спортсменів, в тому числі й спеціальне харчування для них.
Також Ана відкрила свій магазин спортивного одягу, а щоб підтримувати популярність в соціальній мережі Instagram, дівчина вирішила періодично влаштовувати фотосесії в одній білизні.
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