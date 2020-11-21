Відома українська телеведуча Леся Нікітюк спантеличила новим знімком у мережі

Артистка, яка має відмінне почуття гумору і не боїться бути смішною, вирішила показати всім, як буде виглядати її обличчя, коли вона видужає, передає Politeka.net

За допомогою фотошопу або іншого фоторедактора Нікітюк додала собі зайві кілограми на обличчі, перетворившись на справжню пампушечку. Крім того, вона поцікавилася у своїх шанувальників, чи подобається їм таке.

«Бодипозитив!!! Обожнюю 🥰навіть якщо моє тіло колись зміниться, любити себе, я не перестану😌 а ви Мене будете любити такий? 😁 » ,- запитала телеведуча.

Шанувальники в подиві, вони не розуміють, що артистка зробила з собою і запитують її про це. Не стрималася її подруга українська виконавиця Даша Астаф'єва, яка скрикнула, про знайомі обличчя.

"Запухла канеш", " Леся, ти що приколюєшся? 🤣 🤣 🤣 ", "Краса", " звичайно, буду! Головне, не яке тіло, а всередині цього тіла", " ТОВ трошки личко поправилося👍", " і така, і така дуже красива😍", - пишуть вони.

Раніше ми писали про те, що Нікітюк влаштувала спекотні танці біля холодильника і захопила шанувальників.

На кадрах Леся позує в білій футболці і джинсових міні-шортах, оголивши ідеальні ноги. Зірка виконує запальний танець на камеру, проте в якийсь момент повертається і «накидається» на холодильник.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.