Погода в Україні 22 Листопада зіпсує день частини громадян, на тлі загального потепління їх "замете" мокрий сніг

Як повідомляє Politeka, таким є прогноз синоптиків.

Українців на західній частині країни листопад порадує 3-5 градусами тепла. Вночі, правда, їх змінять заморозки від -1 до -6 нижче нуля. Дощів тут явно не передбачається.

На північній частині України сьогодні буде прохолодно і місцями з мокрим снігом. До останнього варто готуватися жителям Сумської області. Синоптики говорять про -1 + 5 за Цельсієм вдень, а після заходу сонця похолодає аж до -3 морозу.

Синоптики з Укргідрометцентру стверджують, що сьогодні в Києві та приміських населених пунктах повітря прогріється до 1-5 тепла. Вночі ж ситуація кардинально зміниться: очікується від -1 до -3 за Цельсієм.

Центральні регіони чекають осінні 1-5 градус тепла вдень і близько-1-3 зі знаком «мінус» вночі. Небо затягнуть хмари, але опадів не прогнозується.

Аналогічною буде ситуація на півдні, де стовпчик термометра вдень прогріється до 3-5 градусів тепла, а після заходу сонця ситуація зміниться: очікується від -1 до -3 за Цельсієм.

А ось жителів східних регіонів осінь сьогодні випробує на міцність – дощ з мокрим снігом пройде в Харківській і Луганській областях. Тут очікуються денні -1+1, а вночі похолодання до -3 градусів.

Нагадавши, мокрий сніг накриє українців з новою силою, осінь здивує змінами.

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