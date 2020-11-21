Надя Дорофєєва звела шанувальників з розуму відвертим образом для свого нового кліпу, а також похвалилася його успіхами в соціальних мережах

На цьому тижні популярна співачка, яка раніше виступала в дуеті "Время и стекло", дебютувала сольно з піснею "gorit". Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Дорофєєва розповіла про успіхи свого треку.

""gorit" вже на першому місці в трендах!!! Дякую вам, хлопці, я щаслива, ви круті", - написала зірка.

Вона також виклала уривок зі свого кліпу, в якому можна побачити деякі з її незвичайних образів.

Найзухвалішим з них став наряд з великої блакитної сітки, яка покриває все тіло співачки. При цьому, судячи з кадрів, під нею співачка залишилася абсолютно голою. У такому неабиякому вбранні і з яскраво-червоною помадою Дорофєєва виглядає вкрай зухвало.

Кліп співачки вразив не тільки її фанатів, а й інших знаменитостей. Так, російським шоумен Тимур Родрігез не втримався і написав під відео: "Пожежа!".

Шанувальники Наді також активно коментують кадри. Варто відзначити, що думки щодо пісні розділилися.

"Чекаю новий хіт з Дантесом) цікаво послухати буде", "я думала буде щось цікавіше, пісня ніяка. Що тут лайкати?", "Я слухаю пісню 24 години на день", "Реально не реальна!", "Бузова ж вже є, навіщо нам друга копія?", "Стала черговою одноденкою ((Часістекло виділялося серед маси. Тепер нічого особливого", "Надь, ти велика молодець, пишаємося", "ця пісня – бомба", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дорофєєва в прозорому вбранні встала на карачки, Дантес не стримав емоцій: "Це її особистий наркотик".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва без ліфчика пустилася в танок на очах у Брежнєвої і Потапа.

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